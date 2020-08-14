ЦБ отреагировал на предложение о выпуске 300-рублевой купюры

Москва, 14 августа. В России нет необходимости выпускать купюру достоинством 300 рублей. Так сообщили в пресс-службе Центробанка порталу «Подъем».

«На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — пояснили в ЦБ.

Представитель Центробанка пояснил, что в данном вопросе важна прежде всего экономическая целесообразность. Решения о новых банкнотах принимаются, исходя из этого фактора.

Предложение о 300-рублевой купюре последовало от депутата Екатеринбургской гордумы Андрея Пирожкова. Ранее он обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить такую купюру с видами города по случаю его 300-летия.

В июле Центробанк РФ отметил нетипично высокий для последних лет в России спрос на наличные деньги. Увеличение объема наличных в России фиксируется с начала февраля. За пять месяцев объем вырос на 2,178 трлн рублей и на 1 июля стал составлять рекордные 12,42 трлн рублей.