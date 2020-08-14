Врач назвал категорию людей, которой не грозит коронавирус

Москва, 14 августа. Сильный клеточный иммунитет может защитить человека от заражения коронавирусом. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, профессор Владимир Никифоров.

«Некоторые люди, вероятнее всего, не болеют коронавирусом потому, что у них очень мощный клеточный иммунитет. Дело просто не доходит до заболевания и до антител, которые сейчас тестируются», — пояснил он.

Никифоров также добавил, что наличие мощных Т-клеток в организме человека препятствует развитию болезни. По его словам, ученые могут определить наличие Т-клеток у человека, однако это крайне сложная и дорогостоящая процедура, передает интернет-издание «Невские новости».

«Абсолютно точно мы этого сказать не можем, поскольку исследований еще не было, но скорей всего это именно так. Массово проводить такие проверки нет нужды, поскольку это экономически необоснованно», — подчеркнул Никифоров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 759 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 913 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 723 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.