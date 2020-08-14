Ученые назвали реальный уровень загрязнения русской Арктики микропластиком

Москва, 14 августа. Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии проанализировали публикации о загрязнении микропластиком Арктического региона. Они заявляют, что большинство исследований некорректно оценивают реальную динамику показателей загрязнения, зато формируют в общественном мнении тезис о якобы катастрофическом пластиковом загрязнении в окраинных морях Северного Ледовитого океана. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В последние годы количество публикаций о загрязнении микропластиком Арктического региона ощутимо возросло, рассказывают ученые ВНИРО.

«Информация о загрязнении пластиковым мусором и микропластиком вод Мирового океана занимает первые строки в рейтингах экологических обзоров, — говорится в сообщении института. — Ученые и экологические активисты многих стран публикуют результаты своих экспедиций и анализов в средствах массовой информации, наполняя их сведениями о катастрофическом пластиковом загрязнении различных природных сред и живых организмов в морских водах».

Когда ученые внимательно изучили публикации, они обнаружили, что большинство исследований выполнено с не всегда адекватными методиками сбора. По мнению специалистов ВНИРО, это не позволяет сделать полноценное сравнение данных и проследить многолетнюю динамику показателей загрязнения.

В ответ российские ученые предоставили данные своих масштабных исследований экологии Арктических морей. Одно из таких прошло в 2019 году. В рамках проекта «Трансарктика 2019» состоялись несколько экспедиций, в том числе, Трансарктическая экспедиция Росрыболовства на НИС «Профессор Леванидов» в августе-сентябре.

«Район исследования включал основной участок Северного морского пути, в пределах которого на 39 станциях был выполнен сбор проб на содержание микропластика в поверхностном слое воды на акваториях Чукотского, Восточно-Сибирского, Лаптевых и Карского морей, — рассказали во ВНИРО. — В ходе экспедиции выполнены оценки его встречаемости, пространственного распределения, получены полноценные данные о его количестве, массе, линейных размерах и типовых характеристиках».

Ученые оценили степень загрязнения поверхностного слоя вод Арктических морей с использованием нейстонной сети типа «Манта» со счетчиком протока воды — такие количественные оценки представлены впервые в научном сообществе.

Во ВНИРО пояснили, что микропластиком считали «отдельные частицы полимеров с термопластичными или термореактивными свойствами, линейные размеры которых не превышали 5 мм». Такие частицы обнаружили в 9 из 39 отобранных проб, а наибольшее количество частиц микропластика встречалось в юго-западных частях Чукотского и Карского морей.

«Наши результаты подтвердили, что в Арктических морях меньше пластиковых частиц, чем в Мировом океане, — сообщили ученые. — Максимальное количество частиц микропластика в пробе составило 4 единицы, общая масса его частиц варьировалась от 0,0002 до 0,005 граммов, и в пересчете на объем не превышало 13 г/км2, что согласуется с данными научных публикаций и позволяет говорить об отсутствии накопления пластика в Арктическом регионе».

Исследователи уточняют, что в обнаруженном пластике больше всего поливинила, а также есть полипропилен, полистирен и полиэтилен.