Боткинская больница уведомила суд о состоянии здоровья Ефремова

Москва, 14 августа. Пресненский суд Москвы получил уведомление от врачей Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова.

Врачи посчитали, что здоровье Ефремова не позволяет ему принимать участие в заседании суда 18 августа. При этом в больнице не назвали диагноз обвиняемого актера.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В суде отметили, что вопрос об участии Ефремова в заседании будет решаться 18 августа.

11 августа Михаилу Ефремову стало плохо прямо в здании столичного Пресненского суда, где проходило очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Актера экстренно доставили в Боткинскую больницу. Как утверждает адвокат артиста Эльман Пашаев, причиной госпитализации Ефремова стал инсульт. Однако медики не выявили острого нарушения мозгового кровообращения у актера. Кроме того, поступала информация, что актера могли доставить в больницу из-за стеноза сосудов.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.