Мария Погребняк рассказала о страхе, который мешает ей жить

Москва, 14 августа. История девятилетней давности серьезно повлияла на психику российского дизайнера Марии Погребняк. Женщина признается, что до сих пор боится темноты и опасается повторного нападения неизвестного злоумышленника.

9 лет назад в квартиру к Марии Погребняк пробрался неизвестный. Он не успел совершить какое-то более серьезное преступление, испугался шума соседей и скрылся. Однако женщина до сих пор переживает случившиеся и жалуется на паранойю.

«Я ужасно боюсь темноты, именно ночью он влез ко мне в квартиру. Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слёзы, страх! Заснуть снова не получается», – признается дизайнер и модель Погребняк.

Работа с психологом, по ее признанию, дает только временный результат. Больше всего Марию Погребняк пугает темнота. Пока неизвестно, что может успокоить супругу известного футболиста. Шансов найти злоумышленника практически нет, учитывая давность преступления. Однако женщина до сих пор опасается, что преступник когда-нибудь вернется.

«Я так устала от этого страха. Он мне мешает жить!», – жалуется Погребняк.

Мария Погребняк выпускает линию одежды под личным брендом. Также она занимается модельным бизнесом и ведет блог, который посвящен семье и бьюти-советам. Со своим супругом, Павлом Погребняком, дизайнер знакома со школы. Официально пара заключила брак в 2014 году. Супруги воспитывают трех сыновей. Ранее вся семья переболела коронавирусом. Осложнения наблюдались только у Павла Погребняка, он перенес двухстороннюю пневмонию.