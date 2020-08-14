В Сети появилось фото протокола с признанием вины Ефремовым

Москва, 13 августа. В Сети появилось фото протокола, в котором утверждается, что актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП 8 июня. Эксклюзивный снимок опубликовал «Пятый канал».

В документе зафиксировано, как артист сказал следователю, что признает вину в случившемся «в полном объеме».

«Свою вину в том, что 08 июня 2020 года, примерно в 21 час 53 минуты, я управлял технически исправным транспортным средством «Джип Гранд Чероки», О808TE77, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершат», — приводятся слова актера.

Также в протоколе сказано, что Ефремов изъявил желание «загладить вред», причиненный потерпевшим.

Рядом с каждой цитатой актера и в нижней части документа стоит его подпись. Свои подписи в протоколе поставили и защитники артиста — Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Напомним, что Михаил Ефремов, который спустя несколько дней после аварии 8 июня записал видеообращение с извинениями семье погибшего водителя, в итоге отказался признавать вину в случившемся. Его адвокат Пашаев позднее заявлял, что на артист никогда не брал на себя вину за ДТП.

После публикации снимка протокола защитник ушел от прямого ответа на вопрос, о чем в таком случае свидетельствует документ.

«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — ответил он в комментарии телеканалу «360».

Отказ знаменитого артиста от признания вины возмутил многих. В частности, актриса и телеведущая Яна Поплавская призналась, что ей «противно и погано» осознавать, что Ефремов повел себя таким образом.