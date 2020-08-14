Ученые доказали, что Колумб не завозил сифилис в Европу

Москва, 14 августа. Ученые опровергли гипотезу о том, что матросы с кораблей Христофора Колумба занесли сифилис в Европу.

Христофора Колумба и членов его экспедиции долгое время считали виновными в проникновении сифилиса на европейский континент из Нового Света. Однако палеогенетикам из Цюрихского университета удалось опровергнуть этот миф, передает научный журнал Current Biology.

Голландские и швейцарские ученые провели палеогенетическое исследование скелета, найденного в Нидерландах, результаты которого доказывают, что сифилис был распространен в Европе еще в начале XV века.

Ученые отмечают, что происхождение и эволюция бактерий сифилиса Treponema pallidum остаются неизученными, однако одна из линий вируса развилась параллельно и присутствовала в Европе в начале XV века.

«Наши данные показывают, что фрамбезии были распространены по всей Европе. Она не ограничивалась тропиками, как это происходит сегодня», — пояснил профессор Цюрихского университета Верен Шунеман.

Стоит отметить, что первые случаи заболевания сифилисом в Европе были зафиксированы в 1495 году среди солдат многонациональной армии короля Франции Карла VIII после вторжения в Италию и захвата Неаполя. В 1496 году войско Карла VIII была разбито испанцами, после чего солдаты многонациональной армии вернулись домой, что способствовало распространению заболевания в Европе.