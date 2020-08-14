Россия накопила достаточно ресурсов для преодоления мирового кризиса

Международные резервы России, согласно данным ЦБ по состоянию на 7 августа, увеличились на 8,9 млрд долларов США, или на 1,5%, и достигли отметки в 600,7 млрд долларов, поставив исторический рекорд.

Впору бить в литавры и трубить в фанфары по этому поводу — или… пока рано? Тем более что сам финансовый регулятор не скрывает: прирост был достигнут в основном за счет роста цены на золото и снижения курса доллара к другим валютам, входящим в корзину ЦБ, прежде всего к евро.

То есть нынешний рекорд поставлен прежде всего благодаря линии финансовых властей России на отказ от доллара, которая, в свою очередь, стала следствием антироссийских санкций, введенных США. Так что «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Да и не секрет, что за последние месяцы американский Федрезерв напечатал, по разным оценкам, от 5 до 6 трлн долларов, создав буквально из воздуха суммы, примерно в 10 раз превосходящие весь российский золотовалютный запас. Да и другие центробанки мира, включая тот же ЕЦБ, от американских коллег не отставали. Конечно, на этом фоне, особенно через систему финансовых линз, Россия смотрится не очень уверенно.

Желающие убедить страну и мир, что «Рашка все», вдобавок могут указать, что бюджетный дефицит за семь месяцев текущего года составил 1,522 трлн рублей, с перспективой роста по итогам года до 5–5,6 трлн рублей и покрытием этой «дыры» за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках. О последнем заявил, в частности, министр финансов РФ Антон Силуанов, подчеркнувший, что совокупный долг находится на безопасном уровне ниже 20% ВВП.

При этом сумма депозитов федеральных органов госуправления России уже в июле стала ощутимо меньше совокупной суммы его долга, включая госгарантии: 13,22 против 14,7 трлн рублей, в июне было 14,29 против 14,38 трлн рублей. Приплюсуем сюда еще и «коронавирусные» потери ВВП, которые оцениваются от 8,5% (Росстат) до 9,6% (МВФ и примкнувшее к нему Минэкономразвития).

По тем же данным ЦБ, за январь-июль 2020 года наблюдалось также сокращение позитивного торгового (на 44,4 млрд долл.) и платежного баланса (на 23,3 млрд долл.) России сравнительно с аналогичным периодом 2019 года.

Вот такой «пакет информации» активно муссируется сейчас в отечественных медиа. Вопрос: как к этому относиться и «куды бечь»?

Бежать никуда не надо. А лучше всего самому включить калькулятор и посчитать нужные цифры «дéбета и крéдита» одновременно в американской и в российской валютах по состоянию на 1 августа 2020 года, приняв расчетный обменный курс 75 рублей за доллар — с запасом, еще ниже текущего.

Что следует из этой таблицы? Из этой таблицы следует, что делать какие-то выводы, не зная ни величины внутреннего корпоративного долга, ни величины корпоративных активов в российских и зарубежных финансовых институтах, включая офшорные, — это, по большому счету, не вполне осмысленное занятие. А эти показатели, особенно второй из них: первый, затратив гигантские усилия, еще можно хотя бы приблизительно рассчитать — принципиально недоступны, представляя собой коммерческую, да по большому счету и государственную, тайну.

В общем-то, никто этим и не заморачивается, относя весь корпоративный внешний долг на счет государства, но «обнуляя» корпоративный внутренний долг и все корпоративные активы. Что, с точки зрения статистики, является полным бредом, но при этом — устоявшейся традицией.

При этом одни только активы российских корпораций за рубежом, включая офшорные юрисдикции, оцениваются экспертами в диапазоне 1,5–2 трлн долларов. Что минимум вдвое превышает золотовалютные резервы России вместе с остатками денег на банковских счетах правительства.

Касательно внутреннего корпоративного долга можно хотя бы примерно ориентироваться на отчет ЦБ за 2019 год. В нем указывается, что рынок корпоративных облигаций составил 9,8 трлн рублей (для финансового сектора — 2,3 трлн, для нефинансового — 7,5 трлн), рынок акций — 38,5 трлн рублей, кредиты корпоративному сектору — 38,019 трлн рублей. Таким образом, максимальный внутренний корпоративный долг, без учета операций «бай-бэк», то есть выкупа акций и облигаций самими эмитентами, а также участия иностранных кредиторов, дивидендных выплат по акциям и процентных — по облигациям, составлял 86,319 трлн рублей, или 1,172 трлн долларов по текущему курсу.

Отсюда следует, что совокупный баланс долгов и активов корпоративного сектора российской экономики не является выраженно отрицательным. Чистая международная инвестиционная позиция России (NIIP), по состоянию на 1 апреля 2020 года, достигала +523,605 млрд долл. Это хорошо бьется с вычисляемой по данным приведенной выше таблицы суммой превышения активов (ЗВР и средств правительства) над государственным долгом, составляющей примерно +577 млрд долл.

Так что наша страна, конечно, как и весь мир, переживает кризисный в финансово-экономическом отношении период. Но, в отличие от большинства ведущих экономик современного мира, продолжает оставаться в финансовом «плюсе».

Главная задача сегодня и на ближайшую перспективу — не допустить массовой продажи/приватизации предприятий реального сектора российской экономики иностранным инвесторам, особенно за доллары, поскольку американской валюте предстоит период серьезного обесценивания, вплоть до гиперинфляции. Все финансовые ресурсы, необходимые для преодоления кризиса, в распоряжении правительства и Центробанка России есть.