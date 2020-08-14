Американский миллиардер назвал главного врага экономики Евросоюза

Москва, 14 августа. Укрепляющий свои позиции в политике и экономики Китай будет главным врагом экономики Евросоюза. Об этом немецкому изданию Die Welt рассказал американский финансист и миллиардер Джордж Сорос.

Он заявил, что Москва всегда была для Европы основным врагом, но в 2020 году ситуация резко изменилась, а место России занял Китай, который продолжает укреплять свои политические и экономические позиции на мировой арене.

В интервью финансист и миллиардер Джордж Сорос высказался о международной ситуации, которая возникла на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Сорос прокомментировал нестабильную политическую обстановку в США и Европе за последнее время. Он также объяснил, почему европейские страны с точки зрения политического устройства находятся в более шатком положении, нежели Соединенные Штаты Америки.

Миллиардер обратил внимание, что в Европе до сил пор нет проверенных механизмов, контролирующих политическую деятельность в странах, а сам Евросоюз представляет собой сообщество с большим количеством проблем и внешних врагов.

В качестве примера подобных «слабых звеньев» Сорос назвал Венгрию и Польшу, лидеры которых, по его словам, отрицают так называемые европейские ценности. Он заметил, что эти государства ведут политику, которая неприемлема для Европейского союза.

«При этом Польша и Венгрия получают больше всего средств из структурного фонда, распределяемого ЕС», – заявил Сорос.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Европейский союз не оставит без ответа санкции США против «Северного потока – 2». Он заметил, что Брюссель рассматривает возможность зеркальных мер на действия Вашингтона.