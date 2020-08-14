Гузеева с персиком во рту резко ответила недовольным подписчикам

Москва, 14 августа. Популярная актриса Лариса Гузеева показала забавный кадр с «увеличенными» губами. Не все поклонники поняли шутку звезды, и набросились на знаменитость с критикой. Однако теледива не стала терпеть оскорбления в свой адрес и дерзко ответила на комментарии злопыхателей.

Ведущая программы «Давай поженимся!» опубликовала в своем профиле в Instagram снимок, на котором позирует с огромными губами, которые стали так популярны сейчас. В действительности, звезда «увеличила» себе губы, прислонив к рту большой персик, напоминающий по форме губы.

«Женщина с персиком», — коротко и ясно подписала кадр 61-летняя актриса.

Многие фанаты не поняли шутку артистки и начали ее осуждать. Интернет-пользователи упрекнули звезду за несерьезность в столь зрелом возрасте.

«Зачем вы так не смешно… Я думала, вы умнее…» — написала _lamanna._.

«Как-то нужно уже быть посерьезнее…» — посоветовал nisomvv.

Терпеть критику звезда, которая остра на язык, не стала и резко ответила недовольным подписчикам.