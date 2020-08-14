Депутат Рады рассказал о вывезенных с Украины 100 млрд долларов

Киев, 14 августа. Более 100 млрд долларов было вывезено с Украины с 2014 года западными аферистами и их киевскими подельниками, заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

По словам парламентария, в 2014 году Украину оккупировали международные преступники, граждане страны стали жертвами этой оккупации. Международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами захватили страну, взяли под контроль финансовые потоки и направили себе в карманы, уверен Кузьмин.

«Вот они тогда захватили все государственные посты, расставили туда своих людей, потом они взяли под контроль финансовые потоки, направили их в собственные карманы, потом вывели их в офшоры и присвоили», — заявил бывший замгенпрокурора Украины в эфире телеканала NewsOne.

Депутат подытожил, что вывезенные за последние шесть лет миллиарды были разделены между американскими мафиози (70%) и украинскими аферистами (30%), пишет «ПолитНавигатор».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, как зависимость Украины от США и Европы привела к уничтожению украинского предприятия «Мотор Сич». Он отметил, что завод «Мотор Сич» начал уничтожаться в 2014 году после государственного переворота в Киеве. По его словам, в 2014 году Украина потеряла свою независимость, поэтому новые украинские власти подчиняются США и Европе. Китайские инвесторы пытались выкупить завод «Мотор Сич», так как Пекин нуждается в авиационных двигателях, однако США блокировали сделку.