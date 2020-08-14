Ефремов обжалует в суде запрет на прогулки под домашним арестом

Москва, 14 августа. Актер Михаил Ефремов собирается обжаловать в суде запрет на двухчасовые прогулки под домашним арестом. Как сообщает «СтарХит», представитель обвиняемого Эльман Пашаев на заседании попросил о прогулках на свежем воздухе, ведь актеру продлили срок домашнего ареста до начала 2021 года.

Двухчасовые прогулки должны поспособствовать улучшению здоровья Ефремова, которому стало плохо на последнем заседании суда. Его адвокат Пашаев утверждает, что артист перенес инсульт, но припадок также мог быть спровоцирован стенозом сосудов, развившимся из-за алкоголизма.

«Михаила перевели из реанимации в обычную палату, состояние его удалось стабилизировать, я на связи с лечащим врачом. Проводят обследования», — сообщает адвокат актера.

Сейчас к знаменитости не пускают родственников. Юрист считает, что состояние Ефремова было «подорвано» еще и травлей со стороны общественности и корреспондентов, на которую очень болезненно реагирует артист. В связи с этими факторами прогулки на свежем воздухе ему необходимы.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.

Эстрадный исполнитель Юрий Лоза высказал сомнение в подлинности инсульта Ефремова. А актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что артисту «дальше играть не надо, а нужно теперь понести наказание».