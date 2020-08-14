Гарик Сукачев назвал большой ответственностью участие в «Голос 60+»

Москва, 14 августа. Российский музыкант Гарик Сукачев рассказал, что чувствует ответственность перед участниками шоу «Голос 60+», в котором он выступит наставником.

«Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съемок. Слушаю и думаю: «А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?» Это очень большая ответственность. Детей учить легче», — рассказал музыкант.

Сукачев отметил, что артист в возрасте понимает свой стиль, поэтому его нельзя ломать и учить, а нужно «искать зерно и развивать».

«Важно подобрать произведение, которое человека раскроет. Так что основная работа начнется, только когда соберется команда», — добавил он.

Наставниками шоу также станут Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Лев Лещенко. Съемки третьего сезона начнутся в ближайшие дни в Москве. К участию на начальном съемочном этапе — так называемых слепых прослушиваниях — были допущены вокалисты старшего поколения, которые ранее успешно преодолели отборочные кастинги. Самому молодому из них 60 лет, а самому возрастному — 91 год.