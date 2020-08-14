Сбитую мотоциклом финалистку конкурса красоты похоронили в Чите

Чита, 14 августа. «Вице-мисс Чита-2019» Татьяну Дербину, погибшую во время нелегальных гонок мотоциклистов, похоронили на городском кладбище.

Одна из самых красивых девушек города скончалась в результате несчастного случая. Трагедия произошла на нелегальных гонках.

Мотоциклисты устроили одиночные заезды и показательные выступления. Во время очередного заезда один из мотоциклистов не справился с управлением и налетел на девушку.

По данным СМИ, Дербина вышла на проезжую часть, чтобы сделать эффектный кадр, но оказалась под колесами. Она получила тяжелые травмы. Родственники модели уверены, что водитель мог избежать столкновения.

«Все-таки склоняюсь к мнению, что он решил покрасоваться перед публикой и неосознанно совершил наезд. Если удастся найти видео, будет понятно, кто виновен в ее гибели», – сказала тетя девушки Мария Червонных.

Мотоциклист заявил, что девушка сама виновата, потому что неожиданно выбежала на проезжую часть.

Ранее родственница погибшей модели рассказала свою версию гибели Дербиной. По ее словам, мотоциклист игнорировал замечания о небезопасной езде.