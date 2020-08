Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей

Вашингтон, 14 августа. Ученые раскрыли загадку клеточных изменений, сопутствующих появлению раковых опухолей. Результаты соответствующего исследования появились в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании проанализировали роль выпадения фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y, при трансформации клетки в злокачественную.

Оказалось, что при этом белок, вырабатывающий Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.

По словам исследователей, больше всего изменений происходит в гене TYW2. Они наблюдаются при раке желудка, толстой кишки и матки и значительно снижают выживаемость пациентов.

«Важно отметить, что эпигенетическая инактивация TYW2 связана с плохой общей выживаемостью пациентов с ранней стадией колоректального рака», — говорится в публикации.

В дальнейшем специалисты планируют определить способ восстановления активности TYW2 и и узнать, как вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.

