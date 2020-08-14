ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные данные по президентским выборам

Минск, 14 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала окончательные данные по президентским выборам. Как сообщается на сайте ЦИК, итоги выборов утверждены на заседании комиссии, прошедшем 14 августа.

Согласно итоговым подсчетам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов. За главного оппонента Лукашенко — Светлану Тихановскую — проголосовали 10,12% избирателей.

«Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в сообщении белорусского ЦИК.

Примечательно, что, как и предполагала глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, итоговые цифры отличаются от предварительных данных незначительно.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После завершения голосования в республике начались массовые протестные акции.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не считает Лукашенко легитимным лидером. Комментируя это высказывание, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что Науседа не имеет права вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и делать заявления, касающиеся прошедших в республике президентских выборов.