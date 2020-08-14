Павел Сигал оценил новые пособия семьям с детьми в размере 12 200 рублей

Социальные меры со стороны правительства — это очень правильные шаги, так как помощь от государства поддерживает доходы населения и способствует улучшению потребительского спроса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Новые выплаты

Ежемесячное пособие из федерального бюджета на детей, которые были рождены от молодых людей, проходящих военную службу по призыву, стали получать россияне. Размер выплаты семье солдата-срочника составляет 12 219 рублей в месяц, об этом сообщает Primpress.

Отмечается, что эти выплаты будут предоставляться на период службы отца ребенка, пока малышу не исполнится три года. Для получения денег следует обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Пособие предоставляется на период службы отца ребенка, но не более чем до даты исполнения ребенку возраста трех лет», — сообщают специалисты.

Улучшение потребительского спроса

Как отметил Павел Сигал, в текущей ситуации любые дополнительные выплаты будут очень важны для всех категорий населения, в том числе для семей с детьми. Уже две выплаты по 10 тысяч рублей значительно улучшили благосостояние граждан, также были увеличены пособия на детей до трех лет.

«Такие социальные меры со стороны правительства — это очень правильные шаги, так как помощь от государства поддерживает доходы населения и способствует улучшению потребительского спроса, от чего зависит общее состояние экономики», — пояснил Павел Сигал.

По словам эксперта, особенно важны подобные меры поддержки накануне 1 сентября, когда дети идут в школу. По данным Росстата, стоимость «школьного портфеля» (необходимых товаров к 1 сентября) в стране выросла, поэтому дополнительные средства семьям очень нужны.

«Эти деньги наверняка поступят в оборот и поддержат товаропроизводителей школьной формы, канцтоваров, одежды и обуви для детей», — заключил Павел Сигал.

1 августа прошел перерасчет страховых пенсий, который коснулся более 11 миллионов россиян. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в прошлом году, при условии, что за них поступали страховые взносы.