Глава Еврокомиссии заявила о необходимости санкций против Белоруссии

Брюссель, 14 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.

Европейский политик в своем блоге в Twitter выразила уверенность, что экстренное заседание Совета ЕС, запланированное на пятницу, покажет «решительную продержку прав народа Белоруссии».

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», — написала глава Еврокомиссии.

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза проведут в пятницу внеплановую видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Белоруссии, напомнил НСН.

После президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко с показателем в более чем 80% голосов избирателей, в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Митинги быстро переросли в столкновения с силовиками.