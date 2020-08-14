Директор «Ленкома» опроверг слухи об алкоголизме актрисы Захаровой

Москва, 14 августа. Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию об отстранении Александры Захаровой от спектаклей. Как сообщает «Московский комсомолец», Варшавер резко ответил на слухи об алкогольной зависимости дочери великого режиссера.

«Я знаю Александру Марковну ни много, ни мало 40 лет. И впервые слышу о таком. Не то что не пьет, губы, как говорится, редко смочит в вине за столом», — сообщил директор столичного «Ленкома».

Сам Варшавер подобных домыслов не слышал, лишь прочитал об этом в одном из изданий, которое ему принесли сотрудники. Руководитель театра подчеркивает, что не читает «желтую прессу» и не советует другим верить информации оттуда. Он заявил, что Захарова «много занята» в спектаклях, на роли в которых ее назначал еще ее покойный отец, режиссер Марк Захаров.

«Дело в том, что сейчас у всех ведущих артистов, включая Александру Захарову, вводятся вторые составы. Я принял такое решение, и оно связано с тем, что, если вдруг актер заболеет, не отменять спектакль, как бывало у нас не раз», — объяснил руководитель «Ленкома» отсутствие актрисы на спектаклях.

Напомним, что в новом сезоне «Ленкома» ни в одной из премьер Захарова не заявлена. Более того, большинство ролей в разных постановках, которые исполняла она, будут исполнять ее дублерши.

Сама дочь знаменитого режиссера назвала слухи о своей пагубной зависимости «травлей» и сообщила, что знает ее инициатора.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина опровергла слухи об алкоголизме дочери Захарова. Женщина назвала это «полным враньем». Также она отрицает и то, что дочь знаменитого режиссера снимали с ролей. В свою очередь, актриса Людмила Лисовая считает, что Александру могли подкосить ее новые романы, брак и развод с Владимиром Стекловым.