Центробанку предложили выпустить 300-рублевую купюру

Екатеринбург, 14 августа. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение в России купюру номиналом в 300 рублей.

Пирожков отметил, что купюра будет приурочена к 300-летию Екатеринбурга. На банкноте может появиться вид города.

«Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга», — сообщил депутат во «ВКонтакте».

Парламентарий показал три варианта возможного вида купюры с панорамой Екатеринбурга. На первом варианте изображено здание администрации города, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.

В июле Центробанк РФ отметил нетипично высокий для последних лет в России спрос на наличные деньги. Увеличение объема наличных денег в России фиксируется с начала февраля. За пять месяцев объем вырос на 2,178 трлн рублей и на 1 июля стал составлять рекордные 12,42 трлн рублей.

Отметим, что ВОЗ советует вовсе отказаться от бумажных купюр и перейти на безналичный расчет во время пандемии. Однако, согласно результату опроса, большинство россиян по-прежнему не готовы полностью отказаться от наличных. По их словам, безналичные средства недостаточно защищены, а также не все товары можно приобрести по безналичному расчету.