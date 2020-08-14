В практике косметологов появляется все больше способов сохранить молодость кожи и справляться с ее несовершенствами. Некоторые кажутся экзотическими, например, процедура пилинг Джесснера. Что она собой представляет? Стоит ли ее делать и зачем? Чем она отличается от других видов пилинга, и можно ли ее сделать в домашних условиях?

На вопросы отвечает врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольга Дегтярева.

Что такое пилинг Джесснера

Любой химический пилинг — это контролируемый ожог кожи, и пилинг Джесснера — не исключение. Косметолог наносит на лицо состав, который приводит к покраснению кожи, микротравмам и последующему отшелушиванию клеток.

Особенность пилинга Джесснера в том, что состав смывают не сразу, а только через несколько часов после нанесения. Все это время его активные вещества работают на коже, вызывая ее шелушение, отмирание поверхностного слоя. А входящие в состав увлажняющие компоненты ускоряют регенерацию тканей.

«Старый верхний слой кожи буквально слезает пластами, — комментирует врач-косметолог Ольга Дегтярева. — И освобождает место новой, розоватой коже».

Рекомендуют процедуру при выраженных неровностях на коже:

бугорках после акне,

следах угревой сыпи,

вросших волосках после депиляции.

Она поможет справиться с расширенными и забитыми порами, угревой сыпью. Для зрелой кожи станет мощным толчком к омоложению: уберет мимические морщины и растяжки, подтянет, сделает гладкой и нежной.

Факт. Пилинг получил название от фамилии американского врача Макса Джесснера, который начал использовать схожий состав в 50-е годы прошлого века как антисептическое средство. Пропорции активных веществ с тех пор не менялись: мультикислотное средство содержит молочную и салициловую кислоты и антисептическое вещество резорцинол. Из-за географии происхождения в России пилинг получил название «голливудский», хотя никакого отношения к Голливуду не имеет.

Виды

Различают пилинги по глубине воздействия на кожу:

поверхностный;

срединный;

глубинный.

Поверхностный пилинг Джесснера проводится при нанесении активного раствора в один слой. Он подходит для чувствительной кожи и может применяться для подготовки к другим косметологическим процедурам. При легком воздействии можно добиться сужения пор, устранения немногочисленных веснушек и слабой пигментации. С более серьезными проблемами справиться не получится. Преимущество процедуры – в минимальном восстановительном периоде, который занимает два-четыре дня. Возможно слабое шелушение, но никаких корок и обильного схождения кожного покрова не будет.

Для срединного пилинга Джесснера состав наносят два-три раза с интервалом в пять минут. Курс из четыре-семь процедур позволяет добиться выраженных изменений:

убрать мимические морщинки;

уменьшить выраженность небольших шрамов;

сгладить следы от угревой сыпи;

выровнять цвет лица, избавиться от пигментации.

На восстановление требуется больше времени, и тот самый эффект активного шелушения отмечается именно при срединном воздействии. Регенерация тканей продолжается до 10 суток, и это стоит иметь ввиду, когда вы планируете процедуру.

«Глубинный пилинг Джесснера используется очень редко, — уточняет Ольга Дегтярева, — и только по показаниям. Это выраженные следы пост-акне, атрофические изменения или гиперпигментация. Процедура помогает разгладить и морщины, но для возрастной и чувствительной кожи она нежелательна».

Для глубинного воздействия состав наносят в четыре-пять слоев. Процедура сопровождается выраженным покраснением, отеком лица, через несколько дней появляются желтые или коричневые корки. Восстановление происходит медленно и может потребовать от двух недель до месяца.

«Мы практикуем поверхностные и срединные пилинги Джесснера, — продолжает Ольга Дегтярева, — а глубинный часто бывает излишним. Хорошего эффекта при таких показаниях можно добиться и другими процедурами, например, лазерной шлифовкой. Она более предсказуема по результату».

Протокол проведения

Воздействие на кожу на срединном уровне требует подготовки, поэтому за месяц до процедуры необходимо отказаться от использования скраба и не загорать. За две недели нельзя посещать бассейн, баню и сауну, а при выходе на улицу использовать крем с высоким уровнем SPF. Желательно пропить курс поливитаминов с содержанием жирных омега-кислот, эти вещества помогут восстановлению тканей.

«При подготовке необходимо сделать тест на аллергическую реакцию, — отмечает Ольга Дегтярева. — А для повышения эффективности можно рекомендовать легкий поверхностный пилинг, ультразвуковую чистку лица, процедуру биоревитализации или мезотерапии».

Во время процедуры кожу очищают, обезжиривают и наносят активный раствор. Через пять минут при необходимости наносят второй слой, затем – третий. В этот момент могут ощущаться пощипывание, жжение. На завершающем этапе наносят успокаивающую маску.

Действующее вещество должно оставаться на лице в течение пять-шесть часов, поэтому смывают состав уже дома. Важно выполнять рекомендации косметолога по дальнейшему уходу, чтобы ускорить процесс регенерации и сделать восстановительный период более комфортным.

В домашних условиях пилинг Джесснера делать нельзя — слишком велик риск «переборщить» с применением смеси кислот и получит сильный ожог. Нельзя выполнять процедуру и летом, когда солнце активно, что увеличивает риск появления пигментных пятен и усугубления существующей пигментации. Исключение составляет поверхностный пилинг Джесснера – летом его делать можно, тогда как срединный и глубинный выполняют только осенью или зимой.​​​​​​​

Пилинг Джесснера — отзыв специалиста