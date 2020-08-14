Светлана Лазарева рассказала о причинах конфликта с Ветлицкой

Москва, 14 августа. Российская эстрадная певица Светлана Лазарева рассказала, почему не общается со своей близкой подругой Натальей Ветлицкой.

По ее словам, причиной конфликта с Ветлицкой стали слухи. При этом Ветлицкая отказалась выслушивать свою подругу, прекратив с ней общаться.

«Я оказалась разменной монетой. Случился конфликт. Ветлицкой много чего про меня наговорили. Наташа не стала выслушивать меня. Ей наговорили откровенную ерунду, и она поверила. Она выслушала только ту сторону. Все случилось на эмоциях», — рассказала Лазарева в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Она также добавила, что Ветлицкая является крестной мамой ее дочери. Однако после конфликта Ветлицкая заявила, что больше не будет ее крестной матерью. Лазарева подчеркнула, что готова помириться с подругой, но не намерена перед ней оправдываться.

«Если Наташа захочет, то узнает всю правду о той истории. Если нет, то это право ее, как человека. Оправдывается тот, кто виноват. Я этого делать не буду», — пояснила Лазарева.

Ранее художник Никас Сафронов откровенно рассказал об отношениях с певицей Натальей Ветлицкой. В начале 90-х Сафронов состоял в непродолжительной связи с Ветлицкой. Художник признался, что звезда не была в его вкусе, но она положила на него глаз и фактически соблазнила.