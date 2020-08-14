Украинка возмущена отказом отпеть умершего из-за «долгов» перед церковью

Киев, 14 августа. Украинка Наталия Деревяна возмущена, что ее родственника отказались отпевать из-за «долгов» перед церковью. Женщина рассказала о вопиющей истории в социальной сети Facebook.

Жительница Тернополя опубликовала фотографию «документа» с печатью греко-католической церкви на Тернопольщине. Там написано, что у ее покойного родственника накопился долг перед общиной в размере 550 гривен (более 1470 рублей).

Женщине прямым текстом сказали, что сначала нужно погасить задолженность и только потом приходить с просьбой об отпевании усопшего.

«Люди добрые! Скажите, пожалуйста, в каком еще селе есть такая «традиция», что когда нужно похоронить человека, то в первую очередь нужно идти не к священнику, а к церковному кассиру, чтобы закрыть перед ним свои земные «долги» и «долги» своей семьи», — приводит «Русская весна» слова украинки.

Другие участники группы в комментариях подтвердили, что это не новшество, и такое, по их словам, встречается везде.

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