Ксения Лобода затмила красотой свою звездную сестру

Москва, 14 августа. Подписчики Светланы Лободы признали ее младшую сестру Ксению невероятной красавицей, способной затмить певицу.

Причиной этому послужила совместная фотография, которую Лобода выложила в своем аккаунте Instagram по случаю Дня рождения сестры. Ксения редко появляется в социальных сетях артистки, но особый повод потребовал поздравлений.

«Будь счастлива! Я всегда рядом», — обещает Лобода.

Подписчики поспешили также поздравить сестру знаменитой певицы и рассыпались в комплиментах ее красоте. Саму Лободу-старшую признания, что рядом с ней стоит кто-то, превосходящий ее в красоте, совсем не обидели. Ведь Ксения — ее любимая сестра.

В Сети выразили восхищение фигурой и уверенностью, которую излучает сестра Лободы.

«Какая же она красотка», «Она роскошная, просто вау», «Какие у вас обеих ножки! Голова кругом», — любуются в Сети снимком певицы.

Ксения младше Светланы почти на десять лет, но, несмотря на разницу в возрасте, отношения у сестер отличные. Чуть больше года назад семья Лободы в полном составе веселилась на свадьбе младшей сестры певицы. Ксения вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди. Примечательно, что букет невесты на свадьбе поймала именно артистка.

Сама Лобода тщательно скрывает свою личную жизнь. Уже несколько лет ходят слухи, что она встречается с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Есть предположения, что ее младшая дочка Тильда рождена от него. Сама артистка не опровергает, но и не подтверждает эту информацию.

Также Лободе приписывают романтические отношения с ее продюсером Нателлой Крапивиной. Поклонники считают их отношения слишком близкими для дружбы и уже не раз называли совместные фото певицы и ее продюсера каминг-аутом.