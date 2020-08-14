Боевики ПНС Ливии получили вооружение и ПВО из Турции

Мисурата, 14 августа. Турция поставила вооружение для бандформирований Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и сирийских наемников.

Канал поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовал данные о новых военных поставках Турции для ПНС. Согласно данным источника, поддержка поступила на борту авиационного судна, прилетевшего из Антальи на авиабазу Мисураты. На самолете находились ракеты ПВО MIM-23 Hawk вместе с боевой техникой, а также стрелковое оружие M4 AR.

A payload of ( MIM-23 Hawk) Air Defence missiles and 2 platforms and a number of M4 AR have recently arrived at occupied Misrata airbase.#Turkey #GNA #Libya pic.twitter.com/sf7Xvw59EY — M-LNA (@MLNA2020) August 14, 2020

Отметим, что Турция уже несколько лет поддерживает террористический режим ПНС. Для бандформирований поставляется военная техника, вооружение и подкрепление в виде сирийских боевиков из африканских стран. Начиная с текущего года, Анкара напрямую вмешивается в ливийский кризис, действуя на стороне триполитанских властей.

По указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на подконтрольных ПНС территориях создаются военные базы. Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало, как за год на территории гражданского аэропорта Мисураты Анкара построила ангар для своих беспилотников.