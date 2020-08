Боевики ПНС Ливии получили вооружение и ПВО из Турции

Мисурата, 14 августа. Турция поставила вооружение для бандформирований Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и сирийских наемников.

Канал поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовал данные о новых военных поставках Турции для ПНС. Согласно данным источника, поддержка поступила на борту авиационного судна, прилетевшего из Антальи на авиабазу Мисураты. На самолете находились ракеты ПВО MIM-23 Hawk вместе с боевой техникой, а также стрелковое оружие M4 AR.

A payload of ( MIM-23 Hawk) Air Defence missiles and 2 platforms and a number of M4 AR have recently arrived at occupied Misrata airbase.#Turkey #GNA #Libya pic.twitter.com/sf7Xvw59EY