Бомбардировщики России и США снова обменялись «визитами вежливости»

Настойчивость, с которой американские военные эксперты направляют стратегические ракетоносцы в откровенно провокационные полеты у границ России, поражает всё больше и больше.

Справедливости ради, с одной стороны, необходимо согласиться, что интенсивность таких полетов не дотягивает до уровня, фиксируемого в годы холодной войны. Однако, с другой стороны, прошедшее время привело к серьезному скачку от количества в качество. В настоящее время даже один воздушный ракетоносец может представлять критическую опасность для целого государства или большого региона.

Командование «Глобального удара» ВВС США провело на днях очередной провокационный полет стратегического ракетоносца B-1B Lancer, который после вылета с авиабазы AFB Andersen на острове Гуам, дойдя до Курильской гряды, воспользовался разрывом между островами Броутона и Симушир и влетел в воздушное пространство Охотского моря.

Следует помнить, что в 2014 году комиссией ООН по границам континентального шельфа было принято решение признать за Россией исключительное экономическое право на континентальный шельф Охотского моря, что, если быть точным, не распространяется на воздушное пространство. Этой юридической лазейкой активно пользуются вашингтонские военные стратеги, которые позволяют себе осуществлять над исключительной экономической зоной Российской Федерации полеты вооруженных стратегических ракетоносцев. Представим на минуточку, какой бы поднялся вой, если бы над территорией, имеющей статус исключительной экономической зоны США, на постоянной основе стали бы летать российские или, скажем, китайские стратегические ракетоносцы? Такое событие как минимум послужило бы основанием для введения новых экономических санкций.

Тем не менее российская сторона подняла в воздух истребители Су-35С, которые осуществили «перехват» американского ракетоносца, напомнив «супостату» о неизбежности его поражения, если характер действий экипажа «Лансера» потребует со стороны Воздушно-космических сил России внесения решительных корректив.

Как уже стало традиционно, подобные «визиты вежливости» перестали носить односторонний характер: практически сразу Дальняя авиация России произвела ответную демонстрацию силы, потревожив командование NORAD, осуществляющее воздушно-космическое прикрытие США с северного направления.

Так, 11 августа, в преддверии Дня Авиации, с авиабазы Энгельс взлетели и взяли курс на Анадырь два стратегических ракетоносца «Иван Ярыгин» и «Павел Таран», которые спустя семь часов осуществили посадку на оперативном аэродроме Угольные копи. Данный аэродром совместного базирования используется как гражданской, так и военной авиацией, а с 1950 года выполняет задачу обеспечения стратегической авиации — на протяжении всех лет холодной войны аэродром рассматривался как передовой аэродром, с которого открывались возможности нанесения глубоких ударов по территории «вероятного противника». В настоящее время актуальность аэродрома не изменилась: он в полной мере используется ВКС России для задач стратегического сдерживания.

Кроме ударных самолетов, дальний полет осуществили два воздушных танкера Ил-78, самолет технического обеспечения Ил-76, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Можно предположить, что данная группировка сил, если на то поступит приказ командования, может быть задействована для нейтрализации систем противоракетной обороны, расположенной на Аляске и являющейся основой «противоракетного щита» США.

Надо полагать, что ни российские, ни американские военные не страдают излишней эмоциональной рефлексией по факту «визитов дружбы», однако подобные полеты каждый раз напоминают, насколько хрупок мир, в котором мы живем, и как легко его можно разрушить.