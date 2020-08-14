Владимир Соловьев прокомментировал предложение МИД РФ сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа. По мнению телеведущего, люди, которые пренебрегают предупреждениями о грозящих им за границей опасностях, должны нести за это хотя бы материальную ответственность, тем более, что в мире есть соответствующая практика.

Ранее на официальном портале правовых актов появился документ МИД РФ, в котором предлагается пересмотреть закон, согласно которому государство в исключительных случаях гарантирует безвозмездную помощь по возвращению российских граждан из-за границы.

По мнению телеведущего и писателя Владимира Соловьева, если люди оказались за границей в сложных условиях по собственному легкомыслию, несмотря на предупреждения об опасности, возможно, с них стоит брать плату за услуги по эвакуации. Вопрос в том, будет ли учитываться, по своей вине или нет человек попал в ситуацию, когда ему потребовалась такая помощь, отмечает Соловьев.

«Как я понимаю, тут наш МИД не оригинален. Взимать плату за эвакуацию своих граждан — это мировая практика. Но нужно четко понимать, что если людям объясняли все риски, а они решили ехать, а потом предъявляют претензии государству, мол, везите нас бесплатно, то, наверное, тогда в этом (во взимании платы за возвращение на родину. — Прим. ФАН) есть определенный смысл», — говорит Соловьев.

По мнению телеведущего, при принятии такого закона нужно четко проработать критерии: по своей вине человек застрял за границей или это действительно какие-то чрезвычайные обстоятельства; насколько опасным является место, откуда гражданину РФ потребовалась экстренная эвакуация.

«Как говорят классики: дьявол, как всегда, в деталях. Поэтому здесь очень важно внимательно и вполне конкретно просмотреть документ, чтобы понять, какова стратегия. Пока же, как я понимаю, из-за рубежа [в связи с закрытием границ из-за пандемии COVID-19] было вывезено очень много наших людей, вывезено именно за счет государства», — подчеркнул Владимир Соловьев.

В настоящее время услуги по бесплатной эвакуации, согласно законодательству, государство оказывает в исключительных случаях. Например, при возникновении угрозы жизни гражданину. По мнению представителей МИД РФ, из-за законодательной непроработанности понятия «исключительность» гражданам зачастую отказывают в помощи. В случае, если эта услуга априори станет платной, таких отказов можно будет избежать, считают в министерстве.

В связи с этим МИД РФ предлагает на законодательном уровне обеспечить гарантированное возвращение гражданина РФ на родину, если он обязуется в течение трех месяцев возместить расходы в бюджет, что будет подтверждено соответствующим документом, предоставленным в министерство.

На данном этапе предложение МИД РФ находится на стадии общественного обсуждения, также будет проведена антикоррупционная экспертиза документа.

Напомним, ранее группа российских граждан, которые, несмотря на предупреждения о закрытии границ в связи с пандемией COVID-19 застряли за рубежом, высказала претензии МИД РФ за недостаточно оперативную эвакуацию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла эти обвинения.