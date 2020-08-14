Молодая жена Петросяна оставила номер желающим пообщаться

Москва, 14 августа. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно попала в неприятную ситуацию. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Ранее Брухунова опубликовала в соцсети видео с распаковкой покупок. Внимательные поклонники увидели в ролике курьерский бланк с адресом доставки и номером мобильного телефона.

Пользователи Сети решили, что это данные Брухуновой, и тут же принялись названивать по указанному номеру. Однако оказалось, что на самом деле по этому телефону можно связаться только с помощницей жены Петросяна.

«Неужели вы думаете, что я настолько глупа, дабы делать заказ чего бы то ни было на свои реальные данные?! Нет! Поэтому прошу не обрывать контакты моему сотруднику! Меня там вы не услышите», — написала возмущенная Брухунова в Instagram Stories.

Также молодая супруга юмориста заявила, что все неизвестные номера, с которых звонят ее помощнице, будут блокироваться. Однако через несколько Stories Брухунова неожиданно решила «рассекретить» свой номер телефона.

В итоге оказалось, что и по этому номеру связаться с Брухуновой нельзя — жена Петросяна просто пошутила над подписчиками.

«Вас приветствует московская служба отказа. Человек, оставивший вам это номер телефона, не хочет с вами общаться», — говорит автоответчик по указанному номеру.

Ранее Брухунова призналась подписчикам, что ее не перестает радовать возрастающая популярность. По словам жены Петросяна, к ней часто подходят на улице с просьбой сфотографироваться.