Телеведущий Корчевников одарил комплиментами помощницу депутата Госдумы

Москва, 14 августа. В эфире своей программы Борис Корчевников откровенно заигрывал с гостьей эфира. Комплиментов от телеведущего удостоилась Наталья Кузьмина – единственная дочь певицы Светланы Лазаревой.

24-летняя Наталья Кузьмина была гостей программы «Судьба человек» на телеканале «Россия 1». При появлении девушки в студии, 38-летний ведущий поприветствовал ее словами «какая вы красивая». После чего поинтересовался, состоит ли она в браке. Сам Борис Корчевников холост.

Более подробный диалог с ведущим вела главная героиня программы певица Светлана Лазарева, также похвалившая свою дочь.

«Она у меня работает помощником депутата Государственной Думы. Знает несколько языков. Она, конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная», — заметила Лазарева.

Телеведущий уточнил, политические взгляды руководителя девушки, чем поверг ее в смятение.

«А депутат какой партии? Надо, чтобы политические взгляды совпадали с мужем», — сказал Корчевников.

Наталья Кузьмина – единственная дочь Светланы Лазаревой. Она родилась в браке между эстрадной певицей и бизнесменом Валерием Кузьминым. Крестная мать девушки – Наталья Ветлицкая.

Ранее телеведущий Борис Корчевников озадачил фанатов снимком в Instagram. На нем телеведущий вместе с молодой девушкой. Фотография была подписана «Мы с Наташей». С 2017 года Корчевников генеральный директор и продюсер первого общественного православного телеканала «Спас», а также ведущий программ «Судьба человека», «Прямой эфир» и «Далекие близкие» на телеканале «Россия 1».