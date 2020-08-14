Белорусский оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

Минск, 14 августа. Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи. О своем шаге артист рассказал на странице в социальной сети Facebook.

«В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев», — написал оперный певец.

Ранее стало известно, что дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного белорусским лидером Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Свое решение он объяснил событиями, которые сейчас происходят в республике, пишет НСН. По мнению дирижера, Лукашенко создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни, сообщила «Культуромания».

После президентских выборов в Белоруссии вспыхнули акции протеста, которые быстро переросли в столкновения с правоохранителями. Сотни человек задерживают сотрудники милиции, указал «ФедералПресс».