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Белорусский оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

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Белорусский оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

Минск, 14 августа. Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи. О своем шаге артист рассказал на странице в социальной сети Facebook.

«В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев», — написал оперный певец.

Белорусский оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

Ранее стало известно, что дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного белорусским лидером Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Свое решение он объяснил событиями, которые сейчас происходят в республике, пишет НСН. По мнению дирижера, Лукашенко создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни, сообщила «Культуромания». 

После президентских выборов в Белоруссии вспыхнули акции протеста, которые быстро переросли в столкновения с правоохранителями. Сотни человек задерживают сотрудники милиции, указал «ФедералПресс».

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