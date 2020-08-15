Электромонтажник в Тульской области вынес женщину из горящего дома

Тула, 14 августа. Электромонтажник Александр Мусатов спас женщину из пожара в селе Большое Огарево Тульской области.
Пожар произошел в частном деревянном доме, в момент возгорания в нем находилась 42-летняя хозяйка. По словам Мусатова, из-под кровли валил густой дым, это заметила соседка и позвала на помощь.
Монтажник схватил противогаз, выбил стекло и проник внутрь дома. Ему пришлось передвигаться ползком, через некоторое время он нашел женщину.
Она была жива, но не могла идти самостоятельно. Мусатов оттащил пострадавшую к выходу и вынес на улицу.
Женщина надышалась дымом и потеряла сознание. Монтажник привел ее в чувства до приезда экстренных служб.
Спасатели признали, что без помощи Мусатова хозяйку дома вряд ли бы удалось спасти. Но мужчина считает, что в его поступке нет ничего геройского.
«Поверьте, каждый бы на моем месте поступил бы так», — уверяет мужчина.