На Красной площади заметили человека, похожего на Трампа

Москва, 14 августа. Президента США Дональда Трампа заметили на Красной площади в Москве. В Сети появились снимки, на которых американский лидер запечатлен разгуливающим вдоль храма Василия Блаженного, передает «Царьград».

Несколько таких фото выложил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

«Трамп приехал и ждет», — подписал он публикацию.

Мужчина на кадрах действительно выглядит почти как глава Белого дома: у него похожая фигура, прическа, узнаваемое черное пальто и яркий галстук. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это лишь двойник президента США.

Его выдают рост — он значительно выше «оригинала», а также более стройное телосложение и пальто в исполнении из дешевого материала. Но все эти неточности не мешают бутафорскому Трампу разгуливать по месту туристического притяжения и позировать для фото.

В Facebook можно найти фото двойника главы США трехлетней давности. Их на своей странице еще несколько лет назад публиковал пользователь Владимир Филатов. Не известно, того же мужчину в образе Трампа сфотографировал журналист Смирнов или уже другого.

Настоящий президент США не был в России достаточно давно. Последний раз он планировал прилететь в Москву по случаю 75-й годовщины Победы и неоднократно говорил, что ему нравится идея посетить парад, но в итоге не смог покинуть Штаты.

В связи с отсутствием Трампа американскую делегацию на праздновании в столице возглавил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.