Турецкие медики не смогли спасти жизнь туриста

Аланья, 14 августа. Турист из Сербии умер во время отдыха на турецком курорте в Анталье. Как сообщает издание Haberturk, мужчине было 50 лет.

Путешественник прилетел в Турцию накануне, 13 августа, и заселился в одну из гостиниц Аланьи в провинции Анталья. Утром того же дня мужчина почувствовал недомогание и пожаловался на сильную одышку. Родственники туриста вызвали бригаду скорой помощи прямо в отель.

К прибытию врачей на место происшествия состояние мужчины ухудшилось. Спасти его жизнь не удалось. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Точные обстоятельства инцидента будут известны после проведения ряда экспертиз. Специалисты установят, был ли мужчина заражен коронавирусной инфекцией.

По факту происшествия организована проверка, тело туриста направлено в морг.

В Анталье 5 августа было обнаружено тело 20-летнего молодого человека. По предварительным данным, мужчина упал в шахту лифта глубиной 35 метров. В полиции пообещали восстановить хронологию событий происшествия.