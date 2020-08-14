Эксперт назвал допустимую норму помидоров в сутки

Москва, 14 августа. Врач Наталья Круглова рассказала о том, сколько помидоров можно съедать за сутки без пагубных последствий для организма. Суточная норма этого овоща в день составляет 150–200 граммов на человека.

Специалист в комментарии Nation News отметила, что пасленовые содержат органические вещества, которые провоцируют обострения у людей с аллергиями и заболеваниями ЖКТ. Помидоры — один из овощей, который имеет много противопоказаний. На здоровье людей с гастритом и язвой из-за содержания в нем органических соединений включение в рацион этого продукта может сказаться пагубно. Добавлять к питанию их допустимо только при тепловой обработке. Красный овощ сам не является аллергеном, но провоцирует выброс гистамина, который влияет на проявление аллергии. Поэтому аллергикам стоит отнестись к нему осторожно.

Эксперты дополняют, что приготовленные помидоры гораздо полезнее свежих. При термической обработке томаты выделяют антиоксидант ликопин, который снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака. Нагревать овощ следует в течение 10 минут на медленном огне. При тепловом воздействии разрушается витамин С, поэтому потребление помидоров в сыром и готовом виде лучше чередовать.

Ранее экспертами в области питания была названа включающая овощи лучшая диета для избавления от тревожности и депрессии. Это Средиземноморская диета с большим количеством овощей и морепродуктов. А плохое душевное самочувствие, в свою очередь, может быть спровоцировано употреблением пищи с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Помидоры также являются продуктом, который следует исключить из рациона при язве желудка. Они усугубляют кислотный рефлекс, который препятствует забросу желудочного сока в пищевод. Из-за этого возникают изжога, боль в животе, пищевые расстройства.