В России создали новый пистолет для МВД и Росгвардии

Москва, 14 августа. Новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников МВД и Росгвардии создали в России. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Созданием нового пистолета для российских правоохранителей занимался Центральный институт точного машиностроения. В пистолете применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина составляет 15 или 18 патронов.

По словам генерального директора НИИточмаша Альберта Бакова, новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использован как оружие для скрытого ношения.

«Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости, — пояснил Баков. — Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб».

Оружие предназначено для стрельбы на расстоянии до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50.

Весной стало известно о разработке первого отечественного коллиматорного прицела для крупнокалиберных станковых пулеметов. Он предназначен для тяжелого автоматического станкового оружия, например, для пулемета «Корд».