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Тихановская призвала мэров организовать мирные акции по всей Белоруссии

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Тихановская призвала мэров организовать мирные акции по всей Белоруссии

Вильнюс, 14 августа. Конкурент президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала мэров белорусских городов организовать мирные акции по всей стране. Об этом она заявила в новом обращении, опубликованном на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — сказала Тихановская.

Бывший кандидат в президенты отметила, что сейчас в Белоруссии устраивают различные мирные акции, например, женщины с цветами выстраиваются в так называемые «цепи солидарности».

«Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», — подчеркнула Тихановская.

Тихановская призвала мэров организовать мирные акции по всей Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным подсчетам, победу одержал Лукашенко, набрав свыше 80% голосов. За Тихановскую проголосовали более 10% избирателей.

После завершения голосования в республике начались несанкционированные протестные акции. Белорусский ОМОН применил силу против протестующих.

Светлана Тихановская после выборов уехала из Белоруссии в Литву. Ранее она записала видеообращение, в котором рассказала, что сама приняла решение об отъезде.

Источник: YouTube-канал «Страна для жизни»
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