Баранец объяснил, почему из сферы обороны РФ нельзя делать «проходной двор»

РФ не должна показывать противнику боевые возможности своих вооружений. О существовании российских проектов оружия он может узнать, «когда отправится на тот свет». Нужно изменить законодательную базу РФ, чтобы предотвратить «разбалтывание» секретов оборонной сферы страны. Об этом Федеральном агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Такова была реакция собеседника ФАН на предложение Министерства обороны РФ внести изменения в закон «Об обороне». В частности, ведомство предлагает сделать конфиденциальной всю информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны и ‎при этом не составляет гостайну.

В пояснительной записке говорится, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. В результате информация, касающаяся обороны государства, часто утекает в СМИ. Речь идет о вооружениях и военной технике, финансовом состоянии и хозяйственной деятельности страны.

В беседе с ФАН военный эксперт Виктор Баранец признался, что после разрушения СССР «приходит в ужас» от того, что зачастую новейшие разработки, концепции, программы и ноу-хау оборонного комплекса России выносятся в информационное пространство. Он обращает внимание, что иногда появляются такие сообщения о разработках вооружений, после чего кажется, что «скоро в стране перестанут существовать шпионы».

«Зайдя в Интернет, можно узнать, над чем работает тот или иной научно-исследовательский институт, какая новейшая система ПВО или подводных беспилотников разработана в России, как у нас варится броня, которую нельзя пробить. Создается впечатление, что офицер ЦРУ, положив ноги на стол и покуривая сигару, не выходя из кабинета может узнать все секреты России. Это говорит об очень опасной болезни, которая разразилась возле нашего оборонного комплекса», — заявил Баранец.

Можно сказать, что в Пентагоне все знают о российском оружии. Но порой в стране разрабатывается вооружение, которое «еще не гуляло в мозгах западных конструкторов», говорит собеседник ФАН. По мнению военного эксперта, информация из соцсетей может дать ключ для развития таких видов оружия, которых еще не было у США.

«К примеру, США уже долгое время бьются над разработкой гиперзвукового оружия. У них есть несколько проблем, которые они не могут решить, чтобы догнать Россию. Так, гиперзвуковая ракета летит с бешеной скоростью, и температура вокруг нее достигает 3000 градусов. Это все вызывает у американцев слабину, потому что при такой температуре они теряют управление над ракетой. Также в США не понимают, как русские устроили прямоточный двигатель в гиперзвуковой ракете, — объясняет военный обозреватель. — В таком случае они рыскают по помойкам вокруг наших оборонных предприятий, пытаясь найти клочки каких-то проектов. США даже усилили прослушку российских НИИ в оборонной сфере для того, чтобы что-то понять. Это не помогло, и тогда они засунули в рот толстенный батон американских денег одному из ученых, который был связан с разработкой гиперзвуковых ракет».

Если вся военная информация выплескивается в публичное пространство, то это ослабляет способности РФ разрабатывать такое оружие, какого нет ни у одной армии мира, утверждает Баранец.

«Минобороны абсолютно право в том, что пора прекращать превращать наш оборонный комплекс в проходной двор. Только этим продиктовано решение оборонного ведомства закрыть каналы, через которые самым жирным способом утекает стратегически важная военная информация. Иногда оружие еще не принято на вооружение, но наши конструкторы и инженеры вовсю уже рассказывают о нем в Интернете. В нем можно найти информацию о том, в каком направлении они работают, какую форму устройства двигателя создают. Мы стали расточителями наших военных секретов. О существовании наших проектов оружия противник должен узнать только тогда, когда он отправится на тот свет. Если мы изменим законодательную базу против разбалтывания военных секретов, то увеличим нашу обороноспособность. Мы не должны показывать противнику наши боевые возможности», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что США включились в гонку по созданию гиперзвукового оружия. Речь идет о проекте ракеты AGM-183 ARRW, которая является прототипом гиперзвукового оружия. Пентагон планирует поставить ее на вооружение Военно-воздушных сил США. Она развивает максимальную скорость в 20 Махов.