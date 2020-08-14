Психолог дала советы по возвращению на работу из декрета

Декрет — это маленькая жизнь и ощущение, что ваш мир уже никогда не будет прежним. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала психолог Юлия Осмачкина.

Другая жизнь

Как отметила психолог, в декрете у матери, которая собирается выходить на работу, сидят в голове утверждения: «мой малыш без меня будет плакать», «никто кроме меня лучше с ним не справится», «я потеряла навык и в коллективе буду аутсайдером».

«Мамы, первый шаг к тому, чтобы перестать тревожиться при выходе на работу после декрета — вспомните, что у вас была другая жизнь. Жизнь до вашего ребенка. Вспомните, что вы любили делать, как одеваться, куда ходить, с кем общаться. Вы — женщина. Это в первую очередь. А потом уже — мама», — пояснила Осмачкина.

Специалист обратила внимание, что отец — это не только помощник матери, но и такой же полноценный второй родитель. Подготовьте его к тому, что скоро вам нужно будет выходить на работу. И если он был мало включен в процессы с ребенком, начните его в них погружать.

Ребенку нужна социализация

«Если ребенку предстоит [пойти в] садик, а вам — выйти на работу, и вы переживаете за адаптацию и хочется дежурить под дверью сада, помните — ребенку необходима социализация. Есть много способов помочь ребенку пережить этап разлуки. Брать в сад его любимую игрушку или класть в карманы «волшебные поцелуи»: когда ребенок тоскует, он «вытаскивает» из кармана мамин «поцелуй» и вспоминает, что она рядом», — обратила внимание психолог.

Есть еще один способ избавления от любых страхов. По словам психолога, нужно представить, что может случиться самое страшное и ужасное, если вы все-таки выйдете на работу?

«Прокрутите эту ситуацию в самом худшем виде. Проговорите ее. Доведите до абсурда. Сами улыбнетесь тому, что представили. На всякий случай можете составить план действий. И уже будет не так страшно, ведь самое худшее вы уже представили», — добавила психолог.

По ее словам, счастливая и спокойная мама — залог гармонии в семье.

«Помните, что ваш выход на работу — долгожданный и желанный — нужен не только вам, но и всей семье это пойдет на пользу. Мы не говорим о случаях, если мама, в принципе, не хочет работать, но нужно это делать. Здесь другие механизмы», — заключила Осмачкина.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что родители несут в семьи модель поведения из своего детского опыта. Они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка.