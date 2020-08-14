Айдар Ишмухаметов: COVID-19 опаснее возможного вреда от вакцины

За основу российской вакцины взята технология, которую используют, в частности, для изготовления препаратов против полиомиелита, клещевого энцефалита и желтой лихорадки. Данная технология применяется уже много лет, и у людей не бывает серьезных побочных эффектов. Ее действие на человека достаточно хорошо исследовано.

Для производства вакцины против COVID-19 мы планируем расширять собственные возможности, а также развивать наш филиал в Кирове. После получения всех необходимых разрешительных документов мы планируем выпустить от 10 до 14 миллионов доз вакцины в первый год.

В Центре Гамалеи работают с фрагментом вируса, мы же работаем с вирусом цельным. По результатам доклинических исследований можно с уверенностью сказать, что наша разработка эффективна против вируса SARS-Cov2 и безопасна к применению — что является основными требованиями для начала клинических испытаний. Основные результаты будут показаны при проведении клинических испытаний на добровольцах группы от 18 до 60 лет, которые планируется начать в ближайшее время после получения разрешения от экспертов Минздрава РФ.

Регистрировать и выводить препарат мы начнем только после того, как будем полностью уверены в его безопасности и эффективности. Результаты доклинических исследований позволяют нам перейти к проведению испытаний на людях, не опасаясь за возможные осложнения и побочные явления.

Риски применения иммунобиологической продукции существуют всегда. Доброволец перед вакцинацией должен пройти обследование на предмет противопоказаний к прививке. Однако нужно помнить, что вред от коронавируса всегда больше, чем возможный вред от вакцины.

Мы планируем получить регистрацию на наш препарат в ВОЗ — мы являемся единственным российским производителем, имеющим такое разрешение. Наш Центр — крупнейший экспортер вакцин не только в России, но и в мире. У наших препаратов очень хорошая репутация среди международных экспертов, поэтому уже сейчас мы ведем переговоры с ЮНИСЕФ и рядом стран об организации поставок вакцины за рубеж.

Но это будет возможно только после удовлетворения спроса в России.