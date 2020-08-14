Жигунов прокомментировал слухи о новом сезоне «Моей прекрасной няни»

Москва, 14 августа. Российский актер и продюсер Сергей Жигунов опроверг слухи о создании нового сезона телесериала «Моя прекрасная няня».

Ранее в Сети появились слухи о том, что Жигунов якобы планирует приступить к созданию новых серий «Моей прекрасной няни» со своей избранницей Викторией Ворожбит.

Сергей Жигунов опроверг данную информацию, отметив, что не понимает, откуда берутся подобные слухи, передает Nation News.

«Вы смеетесь что ли?» — удивился актер.

Избранница Жигунова Виктория Ворожбит с юмором отреагировала на подобные слухи, прокомментировав ситуацию в своем Instagram.

Ранее Виктория Ворожбит опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о кознях бывшего мужа. Ворожбит подчеркнула, что более года терпела происки экс-супруга, однако больше не намерена этого делать. Бывший супруг Виктории пытается всячески ей отомстить. Мужчина пишет на Викторию доносы в правоохранительные органы, а также делает все возможное, чтобы помешать реализации бизнес-проектов Ворожбит.

Стоит отметить что Жигунов неоднократно называл сериал «Моя прекрасная няня» одним из лучших в России. По его словам, в настоящее время в России нет телепроекта, который сможет повторить успех сериала «Моя прекрасная няня». Жигунов считает, что сериал похож на телеспектакль, так как для его съемок использовались «одновременно пять» камер.