ГД направила запросы о возможном наличии двойного гражданства у депутатов

Москва, 14 августа. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в уполномоченные органы РФ запросы по факту возможного наличия у депутатов нижней палаты парламента двойного гражданства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке, — сказал Василий Пискарев. — Запрет на наличие иностранного гражданства, вида на жительство, а также иных документов, разрешающих постоянное проживание в иностранном государстве для депутатов, сенаторов и других должностных лиц, является нормой конституции».

Он уточнил, что запросы направлены в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки.

Ранее в пятницу соответствующее поручение Василию Пискареву и главе комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики Отари Аршбе дал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Напомним, проверка депутатов нижней палаты парламента началась в конце июля. Изначально запрос направляли в Центризбирком, но ЦИК ответил, что это не входит в его компетенцию.