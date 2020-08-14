Пчеловод дал рекомендации по выбору меда

Москва, 14 августа. Президент «Межрегионального союза пчеловодов» Александр Кукс рассказал, как правильно выбрать мед с точки зрения цены, вкуса и пользы для здоровья. Его рекомендации приводит «Ридус».

По словам эксперта, одними из лучших в соотношении цены и качества являются разнотравные виды меда. В зависимости от состава они стоят от 250 до 500 рублей за килограмм.

Пчеловод отметил, что практически все медоносные растения являются лекарственными, поэтому эффект от правильного потребления меда вполне сравним с лечением травами. Липовый мед рекомендуют принимать при простуде, а донниковый — при расстройствах кишечника.

«Главная проблема потребителей меда — аллергическая реакция на определенные сорта. Таких людей немного, но они есть. Совсем не вызывает аллергии белая акация. Белые сорта меда вообще менее аллергичны, чем темные», — объяснил он.

Кукс также добавил, что на рынке меда сложно столкнуться с фальсификатом. По его словам, подделок не наблюдается уже два года.

«Есть некие продукты, которые называются медом, но продаются абсолютно законно», — уточнил эксперт.

Специалист пояснил, что все эти «медовые продукты» имеют разную степень сомнительности: «медомиксы» и «медокремы» представляют собой кондитерские изделия из меда с добавлением других продуктов (например, сока или кусочков фруктов), а «мед кукурузный» — это не более чем кукурузная патока, пчелиного меда он не содержит вообще.

«Если вы видите этикетку «Мед пчелиный натуральный» и ГОСТ на нем — значит, это будет мед, подделки не будет», — заверил пчеловод.

14 августа отмечается Медовый Спас, православная церковь вспоминает три святыни: Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божьей Матери. Также на эту дату выпадает первый день Успенского поста, именно с этого дня по народной традиции на Руси разрешалось есть освященные плоды нового урождая и поспевший к этому времени мед, который также нужно было сначала освятить в храме. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал об истории и традициях праздника.