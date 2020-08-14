Коллега Куницкого раскрыл причину смерти актера

Москва, 14 августа. Актер Антон Хабаров раскрыл причину смерти своего коллеги по сцене Сергея Куницкого. Хабаров посвятил покойному актеру пост в Instagram.

Один из пользователей соцсети поинтересовался в комментариях, от чего умер Куницкий.

«Сердце или тромб», — ответил Хабаров.

Актер назвал покойного коллегу прекрасным человеком и фантастическим артистом, пишет «Культуромания».

«Это ужасно, что я не смогу тебя обнять в театре, и мы не сможем поговорить. Тем, кто видел тебя на сцене, очень повезло. А мне повезло, что ты был моим партнером в театре», — написал Антон Хабаров.

Актер выразил соболезнования родным и близким Куницкого, сообщает KP.RU.

О смерти Сергея Куницкого стало известно 13 августа. Как рассказал источник Федерального агентства новостей, вечером в среду актер почувствовал боль в груди. Ему вызвали скорую, однако Куницкий скончался до приезда врачей. Актеру было 35 лет. Смерть артиста стала настоящей неожиданностью для его коллег и членов семьи.

Сергей Куницкий известен зрителям по сериалу «Тест на беременность» и фильму «Битва за Севастополь». Помимо съемок в кинокартинах, актер также занимался озвучкой фильмов. Например, голосом Куницкого разговаривает енот Ракета в русскоязычной версии фильма «Стражи галактики».