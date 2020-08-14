Бузова несет миллионные убытки из-за своего ресторанного бизнеса



Москва, 14 августа. У российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой возникли серьезные экономические проблемы. Рестораны, открытые в 2018 году в Москве, престали функционировать, что повлекло финансовые потери. Об этом сообщает новостной интернет-портал Mash.

Ранее СМИ сообщили, что рестораны BUZfood, основанные Ольгой Бузовой, закрылись из-за проблем с налоговыми выплатами. Кроме того, заведения на протяжении всего года работали в убыток и не приносили прибыль. Вскоре налоговая служба и вовсе заморозила счет ресторанной сети Бузовой.

Сейчас же ресторанный проект BUZfood прогорел на 19 миллионов рублей. Подробные данные были опубликованы в налоговом отчете. Информационный портал Mash отмечает, что телеведущей лучше выступать на сцене перед фанатами, а не пытаться организовать ресторанный бизнес.

«Олечка была актрисой, телеведущей, криптовалютчицей и ресторатором. С последним особенно не поперло. Пока певунья насиловала радиоэфиры своими треками, Бузфуд, по налоговому отчёту за 2019-й, закрылся с минусом 18 949 тысяч рублей», – резюмирует Telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация, что московские рестораны Ольги Бузовой закрыты по техническим причинам. Более того, на ведущую подали в суд. А сейчас же выяснилось, что бизнес артистки прекратил функционировать из-за неуплаты налогов.

К слову, в ноябре 2019-го департамент торговли и услуг подал иск к компании «Бузова Рест Компани», которая занимается развитием сети ресторанов Ольги. Поводом стали нарушения при продаже алкоголя. Позже BUZfood выплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ведущая «ДОМа-2» пока никак не прокомментировала ситуацию. А коллега Ольги, ресторатор Аркадий Новиков, еще в прошлом году заявил, что бизнес Бузовой однозначно прогорит.

«Оля сама не занималась этим бизнесом, а была всего лишь лицом. А вот люди, которые вели ее дела, вероятно, сделали ошибку. Это как с электромобилями. Помните же, пару раз на них прокатились и все на этом закончилось. А дальше поняли, что невыгодно, неинтересно. Вот и люди, которые это организовали, что-то неправильно просчитали», — делился Новиков.

Отметим, что многие посетители BUZfood оставили свои отзывы. По их словам, еда в ресторане телеведущей была средней, а цены — запредельными.

«Дорого. Да и ассортимент не очень большой»; «Там кругом Бузова. То есть я пришел туда есть или на нее смотреть?»; «Разочек перекусить можно было, а так — никаких восторгов», — поделились они.

Ранее сообщалось, что бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян устроил масштабную вечеринку в честь выпуска нового клипа на песню «Ролекс». Главным гостем мероприятия стал певец Филипп Киркоров, который оказался в центре скандала после попытки потанцевать с Бузовой.