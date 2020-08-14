Жена Костюшкина показала, как справляется с гневом из-за «измен» мужа

Москва, 15 августа. Супруга певца Стаса Костюшкина Юлия иронично отреагировала на слухи об измене мужа с гражданкой Соединенных Штатов.

На днях в прессу просочилась информация, что Костюшкин изменяет своей жене, с которой прожил в браке почти 15 лет. Жена артиста узнала о похождениях благоверного налево из СМИ, однако скандал устраивать не стала.

Костюшкина публично рассказала о своем отношении к «изменам» бывшего солиста коллектива «Чай вдвоем».

«Как написали журналисты: «Муж мой ушел от меня к американке и уже успел смотаться к ней за океан!». Поэтому мне ничего не остается, как пахать в зале, выпуская пар», — написала ведущая.

Женщина сопроводила публикацию небольшим видео с тренировки. Таким образом, показав, как выпускает пар «гнева».

Юлия стала третьей женой Костюшкина. Предыдущие два брака оказались у артиста непрочными. Причем второй брак распался из-за измены поп-исполнителя. Говорят, что артист увлекся Юлией и решил оставить семью. Не остановил от развода артиста и маленький сын.

В Сети активно обсуждали сообщения об изменах артиста. Длительное время певец хранил молчание, но, не выдержав накал страстей, все же ответил. Он иронично прокомментировал слухи о переезде в США и беременности американской любовницы.