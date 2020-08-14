Алсу показала, как «использует» свою дочь Микеллу

Москва, 14 августа. Известная российская певица Алсу, показала, как «использует» в студии труд своей двенадцатилетней дочери Микеллы Абрамовой.

Участница популярного шоу «Голос. Дети» стала помогать своей звездной маме в качестве бэк-вокалистки. На ролике видно, что девочка работает с самого утра.

«Буду использовать детский труд. Привела сегодня с собой личную бэк-вокалистку», — шутит Алсу.

Микелла появляется в кадре, желает поклонникам мамы «доброго утра» и надевает наушники. Алсу заявляет, что девочке чуть ли не впервые «нравится творчество мамы».

Поклонники восторженно отреагировали на пост.

«Одна из самых красивых женщин на земле», — написал фанат. «Дорогая Алсу! Любим! Привет из Петербурга», — добавила поклонница. «Какая вы, Алсу, просто прелесть. Люблю вас с момента появления», — признался подписчик.

Ранее сообщалось, что Алсу заподозрили в накрутке просмотров на Youtube выступления Микеллы. Поклонники считают, что певица «пропихивает» дочь и готова за это платить.

Микелла уже была в центре скандала в шестом сезоне «Голоса. Дети», когда зрители обвинили ее родителей в накрутке голосов в финале шоу.