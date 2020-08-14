Лукашенко предупредил о последствиях забастовок на предприятиях

Минск, 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о попытках раскачивания трудовых коллективов в стране. Также он считает, что на будущей работе предприятий акции протеста скажутся негативно. «БЕЛТА» сообщает, что об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли.

Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. Белорусский лидер подчеркнул, что даже в условиях пандемии призывал предприятия не увольнять людей, а не запрещать им работать.

«Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — отметил президент.

Возможные последствия забастовок глава государства показал на конкретном примере с «Беларуськалием». Он объяснил, что если остановить это активно работающее предприятие на несколько дней, то это будет только на руку основным конкурентам в России и Канаде.

Единственным шансом спасти предприятия и обеспечить граждан работой Лукашенко назвал отказ от забастовок.

«На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» — заметил президент.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, на них уверенную победу одержал Лукашенко, получив более 80% голос избирателей. После выборов на улицах городов Белоруссии и некоторых трудовых предприятиях начались акции протеста. Некоторые из них быстро переросли в столкновения протестующих с правоохранительными органами.