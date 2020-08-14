Лукашенко опроверг слухи о своем отъезде за рубеж

Минск, 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что он находится за границей. Заявление было сделано главой государства в пятницу на совещании по работе строительной сферы.

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают — «президент покинул страну и находится за границей». Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — цитирует БелТА слова белорусского президента.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, на них уверенную победу одержал Лукашенко, получив более 80% голос избирателей. После выборов на улицах городов Белоруссии вспыхнули акции протеста, которые очень быстро переросли в столкновения протестующих с правоохранителями, напомнил Infox.ru. В ходе акций были задержаны сотни человек, указал «ФедералПресс».