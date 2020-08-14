Белоруссия готова обсуждать ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Минск, 14 август. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Достигнута договоренность о диалоге Минска с другими странами.

Как отметили в Белоруссии телефонная беседа состоялась по инициативе швейцарской стороны. Партнеры приступят к обсуждению по ситуации прошедшими выборами и по текущему положению дел в стране.

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения», – говорится в официальном сообщении МИД республики.

Ранее глава Литвы Гитанас Науседа отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом, и предложил белорусским силовикам отказаться от силовых методов разгона митингов.

Массовые акции протеста проходят в Минске и других городах республики после выборов главы государства. По данным ЦИК действующий президент набрал 80,08% голосов. С 9 августа продолжают массовые акции протеста.