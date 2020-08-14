Медики не нашли признаков инсульта у Ефремова

Москва, 14 августа. Медики не выявили острого нарушения мозгового кровообращения у актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил источник Пятого канала.

11 августа Михаилу Ефремову стало плохо прямо в здании столичного Пресненского суда, где проходило очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Актера экстренно доставили в Боткинскую больницу. Как утверждает адвокат артиста Эльман Пашаев, причиной госпитализации Ефремова стал инсульт. Кроме того, поступала информация, что актера могли доставить в больницу из-за стеноза сосудов.

По данным источника, актер все еще находится в Боткинской больнице. Возможно, Ефремов пробудет в медучреждении все выходные. Жизни артиста ничего не угрожает, а его состояние оценивается как средней степени тяжести. Следующее заседание по делу Ефремова должно состояться 18 августа.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Ефремов после госпитализации чувствует себя «вполне нормально». Также стало известно, что с аккаунта актера заходили в мессенджер WhatsApp.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице от полученных травм.

По словам свидетелей, в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Признавать вину актер отказался, заявив, что ничего не помнит о ДТП.